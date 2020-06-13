2 tonluk boğa, 60 bin liraya satıldı ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 2 ton ağırlığındaki 'Ertuğrul' adlı boğa, 60 bin TL'ye satıldı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 2 ton ağırlığındaki 'Ertuğrul' adlı boğa, 60 bin TL'ye satıldı.

Yusufeli ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Abdullah Dayanç, 2 tonluk boğasını satmaya karar verdi. 'Ertuğrul' isimli boğayı, ahırdan 7 kişi güçlükle çıkararak, kamyona bindirdi. Yusufeli Hayvan Pazarı'na götürülen boğa, Kenan Küçük tarafından 60 bin TL'ye satın alındı. Abdullah Dayanç, "Boğaya çok iyi baktım ve iyi besledim. Hayvana baktığın zaman karşılığını da alıyorsun" dedi.

Kaynak: DHA