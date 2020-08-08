2 tırdan 300 bin liralık kaçak akaryakıt çıktı Adana'da iki ayrı tırda yapılan aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 60 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da iki ayrı tırda yapılan aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 60 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 tırı Organize Sanayi Bölgesi içerisinde durdurdu. Tırın tankerlerinde arama yapan ekipler, piyasa değeri 300 bin lira olan 60 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kaçak yakıta el koyan ekipler, M.Ş. ve G.G. isimli sürücüleri gözaltına aldı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA Kaynak: İHA