2 teröristin öldürüldüğü operasyona ilişkin yeni görüntüler
Siirt Valiliği, Herekol kırsalında 2 teröristin öldürüldüğü operasyona ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
30.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:34
Siirt Valiliği, Herekol kırsalında 2 teröristin öldürüldüğü operasyona ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
Basına servis edilen fotoğraf ve görüntülerde, terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği Herekol'da jandarmanın arazide yürüttüğü çalışmaları yer aldı.
Siirt'in Herekol kırsalında, iç güvenlik operasyonları kapsamına İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmişti.
Kaynak: AA