2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi
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2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şırnak'ta PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun gerçekleştirildiği bölgede silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak'ta PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun gerçekleştirildiği bölgede silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak'ın Besta ve Cudi Bölgesinde 29 Nisan'da başlatılan "Eren-13 Cudi-Bestler Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröriste ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bu kapsamda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinde arama yapıldı.

Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı timlerin yaptığı aramada 2 piyade tüfeği, 10 şarjör, 3 el bombası, 1 lazermetre, 1 gizlenme ağı, 1 kamera ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Bölgede, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerince arama ve tarama faaliyeti devam ederken, teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak ve barınaklar da imha edildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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