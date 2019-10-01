2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir

2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir

İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

01.10.2019 20:10
2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir

İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA
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