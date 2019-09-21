2 terörist MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi

21.09.2019 10:05

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA