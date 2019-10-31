2 terörist etkisiz hale getirilmiştir
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2 terörist etkisiz hale getirilmiştir

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando, jandarma özel harekat timlerince, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla başlatılan "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda...

31.10.2019 19:40
2 terörist etkisiz hale getirilmiştir

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando, jandarma özel harekat timlerince, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla başlatılan "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

(İHA)

Kaynak: İHA
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