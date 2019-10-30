2 terörist etkisiz hale getirildi

2 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı: "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

30.10.2019 22:20
2 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı: "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et