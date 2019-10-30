2 terörist etkisiz hale getirildi
Jandarma Genel Komutanlığı: "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
30.10.2019 22:20
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