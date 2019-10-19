2 terörist etkisiz hale getirildi

2 terörist etkisiz hale getirildi

Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

19.10.2019 11:21

Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, silahlı iki teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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