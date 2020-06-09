2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Silvan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
09.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:04
Diyarbakır'ın Silvan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Silvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6 olmuştur" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Kaynak: İHA