2 Terörist Daha...
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova İkiyaka Dağları bölgesinde devam eden operasyonda İHA ile tespit edilen 2 terörist Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)