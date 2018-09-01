2 Terörist Daha...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova İkiyaka Dağları bölgesinde devam eden operasyonda İHA ile tespit edilen 2 terörist Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)