2 Terörist Daha...

2 Terörist Daha...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

2 Terörist Daha...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova İkiyaka Dağları bölgesinde devam eden operasyonda İHA ile tespit edilen 2 terörist Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

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