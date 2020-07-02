2 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi Süper Lig'in en kariyerli futbolcularından Podolski, DHA'nın sorularını yanıtladı.

Süper Lig'in en kariyerli futbolcularından Podolski, DHA'nın sorularını yanıtladı.

Türk futbolunun yabancı transferi politikasını değerlendiren ve boşa giden paralara dikkat çeken Alman futbolcu, yaklaşan Başakşehir maçı ve hafta sonundaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması hakkında da görüş bildirdi

Ülkemizdeki sağlık ve turizm konularını değerlendiren Podolski; COVİD-19 için aldığı önlemleri de anlattı.

GALATASARAY10.30 Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ18.00 Hes Kablo Kayserispor mücadelesinin çalışmaları sürecek.

FENERBAHÇEGöztepe maçının hazırlıklarına devam edilecek.

TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

TFF 1'İNCİ LİG17.30 Cesar Grup Ümraniyespor - Eskişehirspor20.00 İstanbulspor - Akhisarspor20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Fatih Karagümrük

PFDK ve TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL22.15 Manchester City - Liverpool22.45 Roma - Udinese (Mert Çetin, Cengiz Ünder*)

Kaynak: DHA