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2 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi

Süper Lig'in en kariyerli futbolcularından Podolski, DHA'nın sorularını yanıtladı.

2 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi
02.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:31

Süper Lig'in en kariyerli futbolcularından Podolski, DHA'nın sorularını yanıtladı.

Türk futbolunun yabancı transferi politikasını değerlendiren ve boşa giden paralara dikkat çeken Alman futbolcu, yaklaşan Başakşehir maçı ve hafta sonundaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması hakkında da görüş bildirdi

Ülkemizdeki sağlık ve turizm konularını değerlendiren Podolski; COVİD-19 için aldığı önlemleri de anlattı.

GALATASARAY10.30 Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ18.00 Hes Kablo Kayserispor mücadelesinin çalışmaları sürecek.

FENERBAHÇEGöztepe maçının hazırlıklarına devam edilecek.

TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

TFF 1'İNCİ LİG17.30 Cesar Grup Ümraniyespor - Eskişehirspor20.00 İstanbulspor - Akhisarspor20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Fatih Karagümrük

PFDK ve TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL22.15 Manchester City - Liverpool22.45 Roma - Udinese (Mert Çetin, Cengiz Ünder*)

 


Kaynak: DHA

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