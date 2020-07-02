2 Temmuz olaylarında ölenler anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 Temmuz olaylarında ölenler anıldı

2 Temmuz olaylarında ölenler anıldı -Sivas'ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak otelinde yaşanan olaylarla hayatlarını kaybeden 37 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı Sivas'ta Madımak olaylarında hayatını kaybeden 37 kişi, olayların 27. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

02.07.2020 20:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:29

2 Temmuz olaylarında ölenler anıldı

-Sivas'ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak otelinde yaşanan olaylarla hayatlarını kaybeden 37 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı

SİVAS - Sivas'ta Madımak olaylarında hayatını kaybeden 37 kişi, olayların 27. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak Oteli içerisinde 33 şair, yazar, ozan, 2 otel personeli ve otel dışında 2 kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmişti. Madımak olaylarında hayatını kaybedenler için olayların 27. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi.

İlk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü bugün Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Oteli'ne giderek, olaylarda hayatını kaybedenler için oluşturulan köşeye karanfil bıraktı. Bu etkinliğe Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldır, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ve siyasi partilerin il başkanları katıldı.

Ayhan burada yaptığı konuşmada, yaşanan olayların Sivas'a mal edilemeyeceğini belirterek, "2 Temmuz 1993 yılında kardeşliği özümsemiş bu güzel şehirde, maalesef bir provokasyon neticesinde müessif bir olay yaşandı. 37 vatandaşımız vefat etti. Öncelikle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Sivas kadim ve derinlikleri olan bir şehirdir. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, ilim irfan yuvası olmuş, Selçukluların kalbi, Osmanlının vicdanı olmuştur. Cumhuriyetin aklı olan bu sultan şehirde maalesef bu müessif olay olmuştur. Bunun Sivas'a ve Sivaslılara mal edilmesi mümkün değil" dedi.

Acı birlikteliğimizi pekiştirdi

Ayhan, yaşanan acının herkesin acısı olduğunu ifade edip, "Yüreğimiz yandı. Bu acı sadece bir grubun, grupların değil Sivasımızın tüm ülkemizin acısıdır. 27 yıl oyunca bu acı bizi ayrıştırmadı. Bütünleştirdi, beraberliğimizi daha da pekiştirdi. Bu anma programlarında acımızı paylaşarak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek bir daha böyle müessif olayların olmaması sağlamaya çalışmayı amaçlıyoruz. Olmayacağına da inanıyorum. Artık milletimiz ferasetli, basiretli, birbirini kucaklayan, ötekileştirmeyen bir anlayışa sahip"dedi.

"Katliam kelimesi sorumsuzluktur"

Sivas Valisi Salih Ayhan, katliam kelimesinin Sivas ismi ile aynı cümlede kullanılmasının sorumsuzluk olduğunu ifade ederek, "Sivas ve katliam kavramları hep birarada kullanılmaya çalışılıyor. Bunun imasının bile milyonlarca Sivaslıyı rahatsız ettiğini biliyoruz. Bu iki kavramın asla birarada kullanılmamasını istirham ediyorum. Sivas isminin önünde ve arkasında katliam kavramının kullanılması büyük bir sorumsuzluktur. Sivas'ın valisi olarak bunun doğru olmadığını belirtiyorum" şeklinde konuştu.

Provokasyonlar aynı elden

Anma etkinlikte konuşan Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, "2 Temmuz 1993'te ve 5 Temmuz 1993'te ülkemizde acı olaylar yaşandı. Dünyada eşi benzeri görülmemiş olaylar yaşandı. Bunlar hem ülkemiz için hem insanlık için birer kara lekedir. Biz çok iyi biliyoruz ki Madımak'ta yaşanan katliam, Başbağlar'da yaşanan katliam, Çorum ve Maraş'ta yaşanan katliamları yapan eller aynı ellerdir." dedi.

2 Temmuz olaylarında ölenler anıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi Haber
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu Haber
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü Haber
İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı Haber
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı
Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı
Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı
Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hülya Avşar Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Zeljko Obradovic
Daha Fazla Karar Rusya Temmuz Ozan Güven
Şu an buradasınız: 2 Temmuz olaylarında ölenler anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 20:30:52. #1.14#
title