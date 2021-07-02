2 Temmuz Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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2 Temmuz Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

2 Temmuz Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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2 Temmuz Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Maraşlı, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 2 Temmuz Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 2 Temmuz yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 2 Temmuz Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

2 TEMMUZ CUMA TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

13:15 Doya Doya Moda

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Kolaj)

00:15 Dizi

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Şevkat Yerimdar

16:15 Aşk Mantık İntikam

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

02:30 Masumiyet

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Sezon Finali)

23:30 Van Helsing

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Baş Belası

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin (Sezon Finali)

00:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

21:00 Recep İvedik 2

23:15 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00:30 Yerli Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:30 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:40 Kalk Gidelim

15:55 Ev Sineması Kuşağı "Son Takla"

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "İsviçre-İspanya" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Belçika-İtalya" (Canlı)

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)

03:05 Kalk Gidelim

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2 Temmuz Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
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