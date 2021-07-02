2 Temmuz Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
2 Temmuz Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Maraşlı, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 2 Temmuz Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 2 Temmuz yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 2 Temmuz Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
2 TEMMUZ CUMA TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Kolaj)
00:15 Dizi
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Şevkat Yerimdar
16:15 Aşk Mantık İntikam
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
02:30 Masumiyet
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Sezon Finali)
23:30 Van Helsing
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Baş Belası
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin (Sezon Finali)
00:20 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
21:00 Recep İvedik 2
23:15 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00:30 Yerli Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:30 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:40 Kalk Gidelim
15:55 Ev Sineması Kuşağı "Son Takla"
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "İsviçre-İspanya" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Belçika-İtalya" (Canlı)
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)
03:05 Kalk Gidelim