2 Temmuz Cuma İstanbul su kesintisi: Bağcılar su kesintisi, Bahçelievler su kesintisi, Haznedar su kesintisi!
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2 Temmuz Cuma İstanbul su kesintisi: Bağcılar su kesintisi, Bahçelievler su kesintisi, Haznedar su kesintisi!

2 Temmuz Cuma İstanbul su kesintisi: Bağcılar su kesintisi, Bahçelievler su kesintisi, Haznedar su kesintisi!
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2 Temmuz Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Bağcılar'da sular ne zaman gelecek? Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek? 2 Temmuz Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 2 Temmuz Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

2 TEMMUZ CUMA İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah,Zafer Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Cumhuriyet Mah,Hürriyet Mah,Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah

Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Bahçelievler Terfi Merkezinde 1200Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 01.07.2021 22:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : 100Yıl Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.07.2021 21:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Yenigün Mah,Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Merkez Mah,Demırkapı Mah,Barbaros Mah,15 Temmuz Mah,Kemalpaşa Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Bahçelievler Terfi Merkezinde 1200Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 01.07.2021 22:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Riva Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Cumhuriyet -Riva 400 Mm. İsale Hattında Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü Oluşmuştur.

Başlama Tarihi : 01.07.2021 10:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Bahçelievler Terfi Merkezinde 1200Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 01.07.2021 22:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah

Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Bahçelievler Terfi Merkezinde 1200Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 01.07.2021 22:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Beyciler Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 01.07.2021 20:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah

Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Çekmeköy-Çavuşbaşı 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 01.07.2021 21:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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2 Temmuz Cuma İstanbul su kesintisi: Bağcılar su kesintisi, Bahçelievler su kesintisi, Haznedar su kesintisi! - Haberler
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