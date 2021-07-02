2 Temmuz Cuma İstanbul su kesintisi: Bağcılar su kesintisi, Bahçelievler su kesintisi, Haznedar su kesintisi!

2 Temmuz Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Bağcılar'da sular ne zaman gelecek? Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek? 2 Temmuz Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?