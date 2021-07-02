2 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2 Temmuz Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31529 sayılı Resmi Gazete
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2 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2 Temmuz Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31529 sayılı Resmi Gazete

2 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2 Temmuz Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31529 sayılı Resmi Gazete
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2 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 2 Temmuz Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

2 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 2 TemmuzCuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik

–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Düzce Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 Tarihli ve E: 2018/112, K: 2021/24 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 Tarihli ve E: 2019/13, K: 2021/31 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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2 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2 Temmuz Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31529 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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