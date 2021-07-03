2 Temmuz 2021 Haberleri
2 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Sedyeyle kenara alınan Spinazzola'nın gözyaşları futbolseverlerin yüreğini burktu
- 1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı
- İsrail güçlerinden Batı Şeria'da Filistinli göstericilere müdahale: 294 yaralı
- Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı
- PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti
- Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
- Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü
- TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler
- Pereira haberine inanamayan Ümit Özat'tan ilginç soru: F.Bahçe'nin sitesi mi hacklendi?
- Edirne'de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı
- Tüyler ürperten iddialar! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki: İki yüzlülüğün en çarpıcı örneği
- Tunç Soyer'den en düşük işçi maaşına gösterilen tepkilere yanıt: Asıl konu hak ettiğini alamayanlar
- 120 dakikası 1-1 biten maçta penaltılarda İsviçre'yi 3-1 mağlup eden İspanya, EURO 2020'de yarı finale çıktı
- 8 senedir kayıp olan Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?
- G.Saray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Kasımpaşa ve Olympiakos'la hazırlık maçı yapacak
- Aziz Yıldırım'ın, 'Kovduklarımı geri getiriyor, Alex de dönerse şaşırmam' kehaneti gerçek mi oluyor?
- Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi
- Fox TV'nin yeni transferi Fulya Öztürk'ün sunacağı programın detayları belli oldu
- Caner'in küfredip üzerine yürüdüğü Pereira ile nasıl anlaşacağı merak ediliyor
- Büyük Menderes Nehri'nde fabrikaların kimyasal atıkları binlerce balığın ölümüne neden oldu
- Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi
- Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor
- Son Dakika: Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile iki yıllık anlaşmaya vardı
- Mustafa Cengiz'den müjde! Vergi borcunun kaldırılmasıyla G.Saray'ın transfer tahtası açıldı
- Alkollü sürücü önce motosiklete sonra polise çarptı: 2 yaralı, 2 ölü
- Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı
- Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip videosunu paylaştı, tepki gelince sildi
- Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
- Trafikte etrafa kurşun yağdıran Murat Övüç'ün oğlu gözaltına alındı
- Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olduğu konuşuluyor
- Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşadığını doğruladı: Her şey yolunda
- Neba Gayrimenkul'ün Genel Müdürü İsa Bolay, Türkiye yatırımlarını anlattı
- Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi
- Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
- Emre'nin açtığı beş kuruşluk dava sonrası Ümit Özat bir FETÖ göndermesi daha yaptı
- Altının kilogramı 498 bin liraya yükseldi
- Ukrayna maçı öncesi İngiltere'de rakip hoca Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
- Tüpraş'tan bayrağı devraldı! Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ