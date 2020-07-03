2 Temmuz 2020 Haberleri
2 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
03.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:15
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- Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi
- Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda
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- ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
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- Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
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- Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
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