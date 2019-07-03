2 Temmuz 2019 Haberleri
2 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.
- IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Sivas Katliamı anmasında türkü söyledi
- Güzel oyuncu Lindsay Lohan, doğum günü için çırılçıplak soyundu
- İtalya'da mahkeme, göçmenleri kurtaran kaptanın serbest bırakılmasına hükmetti
- Ağaçta mahsur kalan paraşütçüyü AFAD ekipleri kurtardı
- Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, askerlik fotoğrafını yayınladı
- Sevdiği kıza evlilik teklifini motor kaputuna yazdırdı
- Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini araştırmakla görevlendirdi
- Güzel şarkıcı Hadise, cesur fotoğrafıyla takipçilerinin başını döndürdü!
- İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2 üst düzey atama daha yapıldı
- Gana ve Kamerun, Afrika Kupası'nda bir üst tura yükseldi
- Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'dan bikinili aşk pozu!
- Beşiktaş, Mohamed Diame'yi bedavaya transfer ediyor
- Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na veda klibi
- Eşi tarafından öldürülen kadının cinayete kurban gitmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
- Doktor çift saldırıya uğradı, o anlar kameralara yansıdı
- Murat Boz, bahşiş polemiğine son noktayı koydu!
- Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da
- ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı
- 47 yaşındaki Sevda Demirel, bikinili fotoğrafıyla genç kızlara taş çıkarttı!
- Max Kruse Fenerbahçe formasını giydi
- Jimmy Durmaz: Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörü
- Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı'dan ilk sözler!
- Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu
- Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak ile anlaştı
- Erkek çocuklarına cinsel içerikli film izletip istismarda bulunan temizlik işçisi tutuklandı
- İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!
- Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı KAP'a bildirdi
- Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi
- Mersin'i alarma geçiren ölümlerle ilgili önemli gelişme! Teslim olan zanlı tehlikedeki insanların listesini verdi
- Rıdvan Dilmen, Mehmet Topal'ın yeni adresini açıkladı!
- Gökçek'in, 'Ben yaptırmadım' dediği afişlerin belediyenin deposundan çıktığı iddia edildi
- İşte taburcu olan Mehmet Ali Erbil'in ilk sözleri!
- İtalyan basını, Galatasaray'ın yeni forvetini duyurdu
- Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu!
- Uzmanlar uyardı: Sigara içmek görme kaybı riskini artırıyor
- Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti
- Beşiktaş tribünlerinden Orhan Ak'a sert tepki!
- Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum
- Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan nasıl geçindiğini anlattı: 23 odalı otelim var
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