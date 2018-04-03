TBBM Başkanvekili Ahmet Aydın, iş üretmeye çalışanlara pek çok destek bulunduğunu belirterek, "Bir hedef koyun ortaya ve samimi şekilde, ayakları yere basan bir projeyle hangi bakanlığa giderseniz gidin özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında muazzam destekler var." dedi.

Anadolu İzlenimleri Dergisi'nin düzenlediği 2. Tarıma Hizmet Ödülleri töreni Bilkent Otel'de düzenlendi.

TBMM Başkanvekili Aydın, törende yaptığı konuşmada, her türlü sıkıntı ve engellemeye rağmen Türkiye'nin büyümede G20 ülkelerinde birinci olduğunu anımsattı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine de değinen Aydın, "Dünyanın pek çok yerinde süper güçler enerji açıklarını nükleer enerjiyle gideriyor. 2023 hedeflerinden sadece bir tanesi olan Akkuyu'la enerjimizin yüzde 10'unun karşılayacak." dedi.

Aydın, hükümetin birçok destekle tarımın her alanını geliştirmeye çalıştığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Pek çok destek bizi bekliyor, yeter ki bir iş üretmeye çalışalım. Bir hedef koyun ortaya ve samimi şekilde, ayakları yere basan bir projeyle hangi bakanlığa giderseniz gidin özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında muazzam destekler var. Gıdanın tarımın toprağın suyun değerini bilmek zorundayız."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş de kırsalda çalışmaktan imtina edilen bir dönemin yaşandığını belirterek, "Hükümet olarak ne kadar destek verirseniz verin kırsalda üretmek isteyen insanınız varsa tarımın bir anlamı var." değerlendirmesinde bulundu.

Daniş, tarım alanında uygulanan politikaların sonuçlarını vermeye başladığının altını çizerek, kırsalda çalışanların hayat şartlarını daha iyi hale getirmek için projeler ürettiklerini anlattı.

Her ile ve bölgeye uygun proje çalışmaları yaptıklarına işaret eden Daniş, "Bakanımız her hafta en az iki ili ziyaret ederek o ildeki tarım potansiyelini değerlendiriyor. Hangi ilin hangi özelliğini öne çıkaracağımız konusunda çalışmalar yapıyoruz. Dünyada tarımda ilk beşe girmek hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Daniş, tarımda Ar-Ge için verilen desteklerin artarak devam ettiğini kaydetti.

Anadolu İzlenimleri Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Muhammet Oluklu da derginin Türk tarımının, üreticinin sesi olmaya devam devam edeceğini söyledi.

Ödüller

Tarım hizmet ödüllerinde çeşitli kategorilerde ödüller dağıtılırken, üretici ödüllerinde genç çiftçi projesi kapsamında 40 arılı kovan malzemeleri projesiyle İsmihan Terzi, kontrollü örtü altı projesiyle Oğuz Aygün, Ezgi Ozan, Sibel Gürbüz ve Sevgi Sütçü ödüllerini aldı.

Tarımda basın ödülleri kapsamında ise NTV'de Sokağın Ekonomisi programıyla Berfu Güven, Köy TV Ankara Temsilcisi Harun Göksel, Bloomberg TV'den Tarım Analizi programıyla İrfan Donat, Dünya gazetesinden tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Haber Türk gazetesi muhabiri Esra Nehir, Bereket TV'den Toprağın Bereketi programıyla Umut Özdil ve Anadolu Ajansı muhabiri Merve Özlem Çakır ödüle layık görüldü.