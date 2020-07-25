2 tarihi konaktan geriye iskeletleri kaldı UNESCO Dünya Miras Şehirleri arasında bulunan ve Osmanlı Kültürünün yansıtıldığı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece yarısı meydana gelen yangın sonrası 200 yıllık iki tarihi konaktan geriye binanın iskeletleri kaldı.

UNESCO Dünya Miras Şehirleri arasında bulunan ve Osmanlı Kültürünün yansıtıldığı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece yarısı meydana gelen yangın sonrası 200 yıllık iki tarihi konaktan geriye binanın iskeletleri kaldı. Yangın sonrası ortaya çıkan manzara ise ile havadan drone ile görüntülendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 200 yıllık iki tarihi konak çıkan yangın sonrası alevlere teslim oldu.

İlçeye bağlı Tarihi Çarşı bölgesinde otel olarak kullanılan Osman Şenol ile bitişiğinde bulunan Ali ve Orhan Demirci'ye ait tarihi konak alevlere teslim olmuştu. Alevlerin adetaya geceyi aydınalttığı yangına, Safranbolu ve Karabük belediyelerine ait itfaiyelerin yanısıra, Kardemir ve Orman İşletmesine ait aranzöz ile su tankerleri ile müdahale edilmişti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alınan yangının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Otel olarak kullanılan 3 katlı konak son 2 katı büyük hasar alırken, Demirci kardeşlere ait konaktan ise geriye adeta iskeleti kaldı. Drone ile havadan görüntülenen konaklardan geri ise adeta harabeye dönmüş bir hal aldığı gözlendi.

Çıkan yangınla ilgili olarak polis ve itfaiye ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA