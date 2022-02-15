2 tabanca ve 277 mermeri ele geçirildi

MUĞLA (İHA) - Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında çok sayıda mermi ve taban ile av tüfeği ele geçirildi.

Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet suçuna yönelik yapılan saha ve sistem çalışmaları neticesinde ikametinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisi alınan şahsın ikametinde yapılan aramada; 2 adet tabanca, 277 adet mermi, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 21 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet suçundan yapılacak işlemlerin ardından dosyası adli makamlara gönderilecektir.

(Bekir Tosun/İHA)

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