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2 suçtan aranan şüpheli, trafik ekiplerince kıskıvrak yakalandı

2 suçtan aranan şüpheli, trafik ekiplerince kıskıvrak yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta 2 farklı suçtan aranması bulunan şahıs, trafik polis ekiplerinin kovalaması sonucunda kıskıvrak yakalandı.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta 2 farklı suçtan aranması bulunan şahıs, trafik polis ekiplerinin kovalaması sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında trafik denetlemesi düzenledi. Şüphe üzerine durdurulmak istenen 43 AAT 820 plakalı araç, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 15 dakika süren araç takibinin sonrasında araç sürücüsü, araç içerisinde ki arkadaşını bırakarak kaçışa koşarak devam etti. Kaçan sürücü, trafik polislerinin titiz çalışmasıyla saklanmak istediği yerde kıskıvrak yakalandı. Kimliği sonradan tespit edilen araç sürücüsü B.M.'nin 2 farklı suçtan aranması olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - UŞAK

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