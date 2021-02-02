2 Şubat Survivor sembol oyununu kim kazandı? Survivor kadınlarda performans oyunu kazananı!

Survivor sembol oyununu kazanan isim belli oldu. Bu akşam, Survivor Ünlüler Gönüllüler'de kadınlar arasında üçüncü sembol oyunu yine müthiş mücadelelere sahne oldu. Kazanan kişi hem sembolü hem de seçtiği arkadaşları ile ödülün keyfini çıkardı. Survivor'da sembol oyununu kim kazandı 2021? 1 Şubat Survivor kadınlar performans oyunu kazananı!

Survivor sembol oyununu kim kazandı 2021? 2 Şubat Pazartesi Survivor 2021'de üçüncü sembol oyunu, üç yeni yarışmacı ile rekabet arttı. Birleşme partisi öncesinde avantajı elde etmek, ödülü kazanmak isteyen kadın yarışmacılar kıran kırana bir mücadele ortaya koydular. Günün sonunda üçüncü sembolü kazanan yarışmacı belli oldu. Survivor 2021 performans oyunu detayları…

SURVİVOR KADINLARDA SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de haftanın sembol oyunu ilk olarak erkek yarışmacılar arasında oynandı. Bugün ise kadınlar arasında performans oyunu oynandı. Bunun için ise parkura çıkan taraf ilk olarak Ünlüler takımı oldu. Ünlülerde Melis, Gönüllülerde Aleyna finale çıkan isimler oldu. İkili arasındaki kıyasıya mücadelede galip gelen ve sembolü kazanan Aleyna oldu.