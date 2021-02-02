2 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! Süper Loto ne zaman çekilecek?
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2 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! Süper Loto ne zaman çekilecek?

02.02.2021 22:04 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:07
2 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! Süper Loto ne zaman çekilecek?

Süper Loto için araştırmalar devam ediyor. 2 Şubat Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşecek! 2 Şubat 2021 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! 2 Şubat Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Süper Loto kuralları neler? Süper Loto ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Milli Piyango Online 2 Şubat tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 2 Şubat 2021 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası!

2 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango Online 2 Şubat tarihli Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 2 Şubat 2021 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası!

2 ŞUBAR SÜPER LOTO SONUCU:1-9-11-12-23-40

2 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! Süper Loto ne zaman çekilecek?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir. İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler. Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır. Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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