2 Şubat Salı Koronavirüs tablosu açıklandı! 2 Şubat Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
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2 Şubat Salı Koronavirüs tablosu açıklandı! 2 Şubat Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

02.02.2021 19:12 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:17
2 Şubat Salı Koronavirüs tablosu açıklandı! 2 Şubat Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

Vatandaşlar 2 Şubat Salı koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 2 Şubat Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 2 Şubat Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. İşte 2 Şubat Koronavirüs Tablosu!

2 Şubat Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? İşte, 2 Şubat Koronavirüs Tablosu!

2 ŞUBAT SALI TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

2 Şubat Salı bugün koronavirüs vaka, hasta sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! Güncel verileri haberimizden takip edebilirsiniz.

2 Şubat Salı Koronavirüs tablosu açıklandı! 2 Şubat Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

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2 ŞUBAT SALI TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

2 ŞUBAT SALI TEST SAYISI

2 Şubat'ta 140.120 koronavirüs testi yapıldı.

2 ŞUBAT SALI GERÇEK VAKA SAYISI

2 Şubat'ta semptomlu semptomsuz vaka sayısı 7.795 olarak açıklandı.

2 ŞUBAT SALI HASTA SAYISI

2 Şubat'ta 630 yeni hasta tespit edildi.

2 ŞUBAT SALI VEFAT SAYISI

2 Şubat itibariyle vefat sayısı 120 olarak gerçekleşti.

2 ŞUBAT SALI İYİLEŞEN SAYISI

1 Şubat'ta 8.639 kişi iyileşti.

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