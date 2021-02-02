2 Şubat Salı hava durumu! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Ülkemizi saran kar ve yağmur ne zamana kadar sürecek? Peki Ankara ve İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından 2 Şubat Salı, bugün hava nasıl? Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi? İşte 2 Şubat Salı, günlük hava durumu tahminleri!

Tüm yurt genelinde olan kar yağışı ve dolu uyarılarının ardından, vatandaşlar ülkedeki hava durumunu merak ediyor. Günlük işlerini hava durumuna göre düzenleyen vatandaş, 1 Şubat Pazartesi bugün hava nasıl? merak ediyor. En doğru hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 2 Şubat Salı hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

2 ŞUBAT SALI 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Kütahya ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 15°C: Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C: Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 17°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 20°C: Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C: Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 13°C: Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 14°C: Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C: Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C: Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 10°C: Parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 16°C: Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C: Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C: Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C: Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 17°C: Parçalı bulutlu

RİZE °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C: Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 6°C: Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 2°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

2 ŞUBAT SALI 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra doğusu, öğle saatlerinde batısı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

2 ŞUBAT SALI 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle güney güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

2 ŞUBAT SALI 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İzmir il genelinde, Aydın merkez ve batısında, Manisa merkez ve kuzeybatısında kuvvetli; ilk saatlerde İzmir merkez çevreleri ve güney batısı ile Aydın'ın kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette, güneybatı kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esecek.