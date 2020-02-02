2 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

02.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:22

FENERBAHÇE

Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'da sarı lacivertli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek olan ve şampiyonluk tezahüratları söyleyen sarı lacivertli taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Emre Belözoğlu'na da yoğun ilgi gösterdi.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-Beyazlılar antrenman gerçekleştirecek.

SÜPER LİG13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa 16.00 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor16.00 Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor19.00 Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor

TFF 1'İNCİ LİG14.00 Hatayspor - Giresunspor16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Altay16.30 Altınordu - Akhisarspor19.00 Bursaspor - Eskişehirspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de 21'inci hafta maçları oynanacak.

AMPUTE FUTBOL14.00 Polonya'nın ev sahipliğinde Eylül ayında yapılacak Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi Krakow kentinde gerçekleştirilecek.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Bahçeşehir Koleji15.15 Fenerbahçe Beko - Türk Telekom17.30 Anadolu Efes - Teksüt Bandırma20.00 OGM Ormanspor - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Beşiktaş15.00 PTT - Beylikdüzü Voleybol İhtisasAXA Sigorta Efeler Ligi16.00 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe HDI Sigorta

AVRUPA'DAN FUTBOL16.30 Club Brugge - Antwerp (Sinan Bolat)17.00 Milan - Hellas Verona (Hakan Çalhanoğlu)

20.30 Sporting Braga - Sporting Lizbon (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

Kaynak: DHA