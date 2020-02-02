02.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:14

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü" dolayısıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ)'de düzenlenen toplantıya katıldı.



Üniversitenin senato salonunda düzen programa YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Sağlık Müdürlüğü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, YYÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14 Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ve YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Prof. Dr. Lokman Aslan katıldı.

Toplantıda, Şentürk ve Aslan kentteki sulak alanlarla ilgili sunum yaptı.

Bilmez ile toplantıya katılan protokol üyeleri, daha sonra Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'ne geçerek buradaki sulak alanlarda incelemelerde bulundu.

Sulak alanların kent için önemli olduğunu belirten Bilmez, "Karasu alanı son zamanlarda suyun çekilmesiyle sulak alan özelliğini kaybetmek üzere. Üniversitemizin öncülüğünde bölgedeki muhtarlarımızla bir araya gelerek bu sulak alanı nasıl kurtarabileceğimize ilişkin değerlendirmede bulunduk. Belirleyeceğimiz yol haritası doğrultusunda çalışacağız." diye konuştu.

Rektör Şevli de Zeve Şehitliği ile Karasu alanın korunması amacıyla bir proje hazırlayacaklarını dile getirdi.

Karasu alanın kuş cenneti olması için çalışacaklarını aktaran Şevli, "Van'ın görülmesi gereken en önemli yerlerinden biri burası. Muhteşem bir doğası var. Üniversitemiz, valiliğimiz ve belediyemiz ele ele vererek bu alanı eski günlerine kavuşturmak için çalışacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA