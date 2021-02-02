2 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? 2 Şubat Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?
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2 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? 2 Şubat Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

02.02.2021 17:40 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:43
2 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? 2 Şubat Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. Ünlü manken Ivana Sert'in jüri olarak katıldığı 2 Şubat Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? işte detaylar!

Birbirinden tarz 7 kadın ve 7 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. İkili takım olarak yarışan kadınlar ve erkekler diğer 6 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele edecek! Bugün Doya Doya Moda konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 2 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 2 Şubat Doya Doya Moda puan durumu!

2 ŞUBAT DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Bahar Candan, Birben Coşkun, Rabia Ağca, Ayşegül Toptaş, Ceren Keskin, Tuğçe ve Özde Karacan'ın erkek yarışmacılarla yarıştığı Doya Doya Moda 1 Şubat 2021 günün birincisi belirlendi. Doya Doya Moda kızlarda günün birincisi 20 puan ile Özde, erkeklerde günün birincisi ise 19 puanla Mehmet ve Erhan oldu!

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