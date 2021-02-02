2 Şubat 2021 ATV yayın akışı I ATV dizileri!
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2 Şubat 2021 ATV yayın akışı I ATV dizileri!

02.02.2021 06:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 06:50
2 Şubat 2021 ATV yayın akışı I ATV dizileri!

2 Şubat 2021 Salı günü ATV yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri ATV yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri ATV yayın akışında neler var merak ediliyor. 2 Şubat 2021 ATV yayın akışı I ATV dizileri!

ATV yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. ATV kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. 2 Şubat 2021 ATV yayın akışı I ATV dizileri, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Transformers: Son Şövalye

00:20 Akıncı

03:15 Kanatsız Kuşlar

05:00 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Bir Zamanlar Çukurova

Kaynak: InterSinema.com

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