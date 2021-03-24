2.sınavlar iptal mi? 2. dönem sınavı ertelendi mi?

2.sınavlar iptal mi? sorusu dün yapılan açıklamalar sonrası merak edilen konular arasında yer aldı. Lise ve orta okullar için 2. sınavlar ile ilgili detaylar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takvimine göre yüz yüze sınavlar iptal mi? MEB 2021 2. dönem sınavı ertelendi mi?

"2.sınavlar iptal mi?" ve 'Liselere sınav olacak mı?' sorusu binlerce lise öğrencisi tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Koronavirüs nedeniyle yapılamayan lise sınavları kontrollü normalleşme olarak adlandırılan yerinde karar dönemi ile birlikte yeniden gündem oldu. Binlerce öğrencinin sınavı nisan ayında tamamlanacak. Peki, Lise sınavları ne zaman? Lise 2. sınavlar ne zaman? 2. sınavı ertelendi mi? Lise sınavları iptal mi? Bu sene kalma var mı 2021? İşte lise sınavlarına ilişkin tüm detaylar...

2. SINAVLAR İPTAL Mİ?

29 Mart tarihinde liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin sınavlarının başlaması planlanıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı lise sınavları ile ilgili son dakika gelişmesini açıkladı.

LİSE SON SINIFLARIN SINAVLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan tarihine kadar tamamlanacak.

MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.

4 SINIF, 3 MAYIS'TAN İTİBAREN SINAVA GİREBİLECEK

Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

LİSE SON SINIFLARIN SINAVLARI DEVAM EDECEK

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

2. DÖNEM SINAVI ERTELENDİ Mİ? BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARINA GİREMEYENLER NE YAPACAK?

Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.