2'si polis, 7 kişinin yaralandığı olayda 7 şüpheli adliyede
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2'si polis, 7 kişinin yaralandığı olayda 7 şüpheli adliyede

2'si polis, 7 kişinin yaralandığı olayda 7 şüpheli adliyede Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yanı sıra kaçmaya çalışırken de araçla çarptıkları motosikletli Yunus ekiplerinden 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 7 şahıs adliyeye çıkarıldı.

03.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:23

2'si polis, 7 kişinin yaralandığı olayda 7 şüpheli adliyede

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yanı sıra kaçmaya çalışırken de araçla çarptıkları motosikletli Yunus ekiplerinden 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 7 şahıs adliyeye çıkarıldı.

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan Ö.B., C.B., E.B., P.B. O.B. O.B. ve C.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Yüksek İhtisas Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından da Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay geçmişi

31 Mayıs pazar akşamı Yuva Mahallesindeki 2489. Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Silah, sopa ve baltaların da kullanıldığı olayda M.B. yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken de araçlarıyla Vatan Caddesi üzerinde olaya müdahale etmek için hareket halinde olan Yunus polisi M.K. ve C.A. (31)'in de olduğu motosiklete de çarptı. Olayda 2Si polis toplam 7 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 7 kişi gözaltına alınmıştı.

2'si polis, 7 kişinin yaralandığı olayda 7 şüpheli adliyede

Kaynak: İHA

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