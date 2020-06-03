2'si polis, 7 kişinin yaralandığı olayda 7 şüpheli adliyede
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2'si polis, 7 kişinin yaralandığı olayda 7 şüpheli adliyede

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yanı sıra kaçmaya çalışırken de araçla çarptıkları motosikletli Yunus ekiplerinden 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 7 şahıs adliyeye çıkarıldı.

2'si polis, 7 kişinin yaralandığı olayda 7 şüpheli adliyede
03.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:16

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yanı sıra kaçmaya çalışırken de araçla çarptıkları motosikletli Yunus ekiplerinden 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 7 şahıs adliyeye çıkarıldı.

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan Ö.B., C.B., E.B., P.B. O.B. O.B. ve C.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Yüksek İhtisas Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından da Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay geçmişi

31 Mayıs pazar akşamı Yuva Mahallesi'ndeki 2489. Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Silah, sopa ve baltaların da kullanıldığı olayda M.B. (26), E.A. (42), O.A., Ş.T. (21), V.G. (28) yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken de araçlarıyla Vatan Caddesi üzerinde olaya müdahale etmek için hareket halinde olan Yunus polisi M.K. (27) ve C.A. (31)'in de olduğu motosiklete de çarptı. Olayda 2Si polis toplam 7 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 7 kişi gözaltına alınmıştı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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