2'si kadın 6 şüpheli tarafından kaçırılarak, işkence gördü
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2'si kadın 6 şüpheli tarafından kaçırılarak, işkence gördü

2'si kadın 6 şüpheli tarafından kaçırılarak, işkence gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2'si kadın 6 şüpheli tarafından kaçırılarak, işkenceye maruz bırakılan yabancı uyruklu genç, hastanede tedavi altına alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2'si kadın 6 şüpheli tarafından kaçırılarak, işkenceye maruz bırakılan yabancı uyruklu genç, hastanede tedavi altına alındı. Yakalanan şüpheliler ise tutuklandı.

Olay, Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaralanan Shakir Mahmood Jasım S. gece saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastane polisi, yaralı olarak hastaneye gelen şahsın durumundan şüphelenerek sorgulama yaptı. Shakir Mahmood Jasım S. ifadesinde, kendisini 2'si kadın 6 kişinin kaçırdığını, işkenceye maruz bırakıldığını ve daha sonra sokağa atıldığını belirtti. Shakir Mahmood Jasım S'nin ifadesinin ardından Aziziye Mahallesi Korkmaz sokak üzerindeki şahısların evine operasyon düzenlendi. Operasyonda Kevser R., Hude R., Muhammet R., Rahmi M., Can R. ve Mustafa B. ev içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Shakir Mahmood Jasım S'yi zorla alıkoyduklarını, türlü şiddette ve işkenceye maruz bıraktıklarını ve hakaret ettiklerini itiraf eden şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2'si kadın 6 şüpheli, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Shakir Mahmood Jasın S'nin ise hastanede tedavisi devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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