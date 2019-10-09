09.10.2019 00:27

2'si çocuk 5 kişinin ölümden son anda kurtulduğu kaza kamerada

ANKARA - Ankara'da meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk beş kişi, otomobilin çarptığı beton bariyerlerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, saat 08.00 sularında, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ticari taksi, cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırıma ve kaldırımda bulunan beton bariyerlere çaptı. Çarpmanın şiddetiyle taksi yola savrulurken, beton bariyerler ise parçalanarak etrafa saçıldı. Bu sırada kaldırımda yürüyen ikisi çocuk, beş kişi de beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anlara ilişkin görüntüler, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA