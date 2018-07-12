2 Şehit Verilen ve Emniyet Müdürü Ürker'e Suikast Girişiminde Sanıklara Ceza Yağdı

Bingöl'de İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'in ağır yaralandığı yardımcısı Atıf Şahin ile Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu'nun şehit düştüğü saldırıyla ilgili 2 zanlıya 3 müebbet ve 57 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Olay, 09 Kasım 2014 yılında 21.30 sıralarında kent merkezindeki Cenk Caddesi üzerinde meydana geldi. Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ülker, beraberinde emniyet görevlileri ile birlikte Kobani'ye düzenlenen saldırılara tepki gösteren protestocuların tahrip ettiği işyerlerinde inceleme yaparken, silahlı saldırı düzenlendi. Bir otomobilden otomatik silahlarla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Emniyet Müdürü Ürker ile koruma polisi Uğur Atlı yaralandı, Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ile koruması Komiser Hüseyin Hatipoğlu ise şehit oldu. Olayla ilgili yakalanan 2 zanlı hakkındaki davanın karar duruşması bugün Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanıklardan U.S.K.'ya 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan' TCK'nın 302 maddesi uyarınca müebbet hapis ceza ile cezalandırılmasına, 'İki kişiyi kasten öldürme' suçundan TCK'nın 82/1 -a-g maddelerince 2 kez müebbet hapis ceza ile cezalandırılmasına, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan TCK'nın 35, 82/1 -a-g maddeleri uyarınca 3 kez 12 yıl 6 ay, 1 kez 14 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Diğer sanık R.A. ise 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan TCK'nın 220, 314/2 maddesi uyarınca 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası cezalandırıldı. - BİNGÖL