2 Şanlıurfa'da kartuşlu tabancayla vurulan köpek öldü
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2 Şanlıurfa'da kartuşlu tabancayla vurulan köpek öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bayıltmak amacıyla kartuşlu tabancayla vurulan sokak köpeği öldü.

2 Şanlıurfa'da kartuşlu tabancayla vurulan köpek öldü
28.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:48

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bayıltmak amacıyla kartuşlu tabancayla vurulan sokak köpeği öldü.

Viranşehir Belediyesinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 13 Nisan'da sokak köpeklerinin saldırması sonucu 6 çocuğun yaralandığı ve bunlardan 2 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Belediyeye gelen sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili bir ihbar üzerine de ekiplerin olayın meydana geldiği bölgeye yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bu şikayet üzerine yetkili personellerimizce olay yerine intikal edilmiştir. Olay yerinde tarif edilen sahipsiz hayvana rastlanılmıştır. Ekiplerimizce daha önce yaşanan olaylara benzer olayların tekrar yaşanmaması amacıyla sahipsiz ve kulağında küpesi olmayan hayvan kartuşlu tabanca ile bayıltılmıştır. Ekiplerimizin sahipsiz sokak hayvanını bayıltmak amacıyla vurmuş oldukları iğneyi hayvanın vücudu kaldırmaması sonucu hayvan ölmüştür. Çeşitli internet sitelerinde yayınlanan susturucu tabanca ile sahipsiz hayvanların vurulduğu iddiası gerçeği yansıtmamakta olup asılsız iddialardır. Olayla ilgili gerekli dikkat ve özeni göstermelerine rağmen üzücü olayın meydana gelmesine sebebiyet veren personel hakkında gerekli idari işlemler başlatılmıştır."

Kaymakamlık suç duyurusunda bulundu

Viranşehir Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, köpeğin ölümüne neden olan zabıta için suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Söz konusu belediye çalışanının İçişleri Bakanlığının genelgesine aykırı davranarak görevini ihmal ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5199 Sayılı Yasa'nın 6. maddesinde de sahipsiz hayvanların ne şekilde korunacağı hükme bağlanmış olup, yapılan eylemler neticesiyle olay hakkında suç duyurusunda bulunulma zorunluluğu hasıl olmuştur. Tüm bu izah edilen sebeplere ilişkin olarak olay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınıza soruşturma yapılarak şüpheliler ilişkin yasal işlem yapılması hususunda gereğini arz ederim."

Ayrıca, Kaymakam Ömer Dereci de kendi sosyal medya hesabından 4 yavru köpeğin videosunu paylaşarak köpekleri Kaymakamlık lojmanı bahçesinde misafir ettiklerini açıkladı.

Öte yandan, köpeğin 4 yavrusunun ise yerde hareketsiz yatan annelerinden süt emmeye çalıştığı ve bu anların da bölgeden geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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