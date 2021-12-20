BALIKESİR (Habermetre) - ATATÜRK MAHALLESİ 8243 ADA VE 8239 ADALARA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Atatürk Mahallesi 8243 ada ve 8239 Ada için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 20. 12. 2021 - 18. 01. 2022 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılabilir.

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