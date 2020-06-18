2 saat mücadele veren itfaiye ekipleri inatçı kediyi sıkıştığı mazgaldan çıkartamadı
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2 saat mücadele veren itfaiye ekipleri inatçı kediyi sıkıştığı mazgaldan çıkartamadı

Düzce'de mazgala sıkışan yavru kediyi kurtarmak için 2 saat boyunca mücadele eden itfaiye ekipleri, verdikleri süte ve açtıkları kedi sesine rağmen kedinin sürekli kaçması nedeniyle başarısız oldu.

2 saat mücadele veren itfaiye ekipleri inatçı kediyi sıkıştığı mazgaldan çıkartamadı
18.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:06

Düzce'de mazgala sıkışan yavru kediyi kurtarmak için 2 saat boyunca mücadele eden itfaiye ekipleri, verdikleri süte ve açtıkları kedi sesine rağmen kedinin sürekli kaçması nedeniyle başarısız oldu. Ekipler, kedinin kendi imkanları ile çıkabilmesi için mazgalın içine köprü kurarak çalışmayı sonlandırdı.

Olay gece saatlerinde Düzce'de Çoban mevki'inde meydana geldi. Yolda yürüyen bir vatandaş mazgal içinde yavru bir kedinin sesini duydu. Mazgalın içinden yavru kediyi kurtaramayan vatandaş durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mazgalın içerisinde kanalizasyon borusuna saklanan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu sonuç alamayan ekipler, telefondan kedi sesi açarak yavru kedi kanalizasyon borusundan çıkartılmaya çalıştı. Vatandaşların da çıkması için süt getirdiği yavru kedi ise bulunduğu yerde sürekli hareket ederek kurtarma çalışmalarının başarılı olmasını engelledi.

Yavru kedi yaklaşık 2 saat boyunca ekipler tarafından çıkartılmaya çalışıldı. Dinletilen kedi sesine ve verilen süte rağmen bulunduğu yerden çıkmayan kediyi kurtaramayan itfaiye ekipleri, son olarak mazgalın içine köprü kurdu. Yavru kedi, kurtulması için oluşturulan köprüye de yanaşmadı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yavru kedi çıkmayınca oluşturulan köprü ile birlikte bölgede kaza yaşanmaması için mazgal kapatıldı.

Yavru kedinin sesini duyarak süt getirdiğini ifade eden Yavuz Çodur adlı vatandaş, "Saat 22.00 sıralarıydı. Mazgalda kedinin düştüğünü gördüm. İtfaiye ekiplerine haber verdim. Uzun uğraşlar sonucunda tam yakaladık derken tekrardan kaçtı. İçeriye bir nevi kapan kurduk. İnşallah çıkar bizde bekliyoruz. Yaklaşık 2 saat oldu çok uğraştık. Süt getirdik, kedi sesi dinlettik bütün şansımızı denedik ama bu kadarmış şansımız. Biz çıkartamadık. İnşallah şanslı olur ve kendisi oradan çıkar. Çıkması için köprü kurduk . En azından girdiği delikten çıkmasını ümit ediyoruz" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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