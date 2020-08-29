2 RUS ASKERİ GEMİSİ PEŞ PEŞE İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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2 RUS ASKERİ GEMİSİ PEŞ PEŞE İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Rus askeri gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

29.08.2020 09:06 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:12

Rus askeri gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna bağlı olan SB-38 Borda numaralı askeri römorkör ve 908 Borda numaralı Amiral Zakharin adlı mayın tarama gemisi saat 06.45 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na peş peşe giriş yaptı. Askeri gemilerin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsü altına ulaşan gemilerin güvertesinde silahlı askerlerin olduğu görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.

2 RUS ASKERİ GEMİSİ PEŞ PEŞE İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Kaynak: DHA

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