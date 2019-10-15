2. RunAydın Kuşadası, 20 Ekim Pazar günü koşulacak

15.10.2019 12:31

RunAydın Kuşadası, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ikinci kez düzenleniyor.



Her yaştan sporcuya açık olan yarışma 5 bin ve 10 bin metrelerde 20 Ekim Pazar günü koşulacak. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı düzenlenecek olan yarışmada ilk üç içerisinde yer alan sporcular ödüllendirilecek.



Maviyle yeşilin buluştuğu Kuşadası'nda yapılacak olan yarışmada 19 Ekim Cumartesi günü saat 12'den itibaren İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Pazar günü ise yarışmada 10 bin metre startı saat 10'da, 5 bin metre startı ise saat 10.15'te verilecek.



Katılımcıları ve sporcuları spor dolu bir hafta sonunun beklediğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm koşucuları sonbaharın güzelliğinde Kuşadası'nda koşmaya çağırdı. Başkan Çerçioğlu "Yeşille mavinin kucaklaştığı turizm merkezimiz Kuşadası'nda bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz yarışmada sporcuları eşsiz bir parkur bekliyor. Tüm sporcuları yarışmamıza katılmaya ve koşmaya davet ediyoruz, Kuşadası'nda buluşalım" ifadelerini kullandı.



RunAydın Kuşadası ile ilgili daha detaylı bilgiye ve kayıt formuna www.runaydin.com web adresinden ulaşılabiliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA