"2. Rize Kitap Fuarı" açıldı

23.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:05

Rize Valiliği'nin desteği ile organize edilen "2. Rize Kitap Fuarı" İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde açıldı.

Vali Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ın açılışını gerçekleştirdiği fuara, çok sayıda yazar ve vatandaşlar katıldı.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kitap yayını ve okuma sıralamasında dünyada iyi bir yerde olmadığını söyledi.

Türkiye'nin kitap okuma alışkınlığı açısından dünyada 86'ncı sırada olduğuna işaret eden Yazıcı, "Yerimiz çok iyi değil. Bir başka araştırmaya göre, insanımızın günlük faaliyetleri arasında okumaya ayırdığı zaman 7 dakika. Televizyon, internet izlemek için günlük ayırdığı zaman ise 5 saat. Milli kütüphanemizde yayın sayısı 1 milyonu aştı. Külliyede, Türkiye standartlarını aşacak bir biçimde kütüphane inşası bitmek üzere. Okumayı insanımızın günlük hayatının bir parçası haline getirmeliyiz." dedi.

Yazıcı, Türkiye'nin her ilinde üniversite açıldığının altını çizerek, "Üniversite sayısı 220'ye ulaştı. Eğitim ile ilgili altyapı yatırımları, yaptığınız her şey önemlidir ama tüm bunlardan daha önemlisi insanımızın okuma alışkanlığını geliştirmektir. Seferberlik yapmak zorundayız." diye konuştu.

Sosyal hayatta okuyan ve sorgulayan insanın önemine değinen Yazıcı, muhakeme yeteneğini geliştiren insanların çoğalması gerektiğini aktardı.

Yazıcı, okuyan insanın, sorgulayan ve empati yapan insan olduğunu dile getirerek, "Okuyan insan, demokratik yaklaşım bakımından reflekslerini geliştiren insan demektir. Her günümüz kitap günü olsun. Milletimiz yazılan, sunulan kitapları okumak suretiyle hayatını donatırsa ilişkilerimiz düzelecek. İlişkilerimiz daha da yumuşayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışın ardından fuarı gezen Yazıcı, satın aldığı kitapları çocuklara hediye etti. Fuar, 1 Aralık'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA