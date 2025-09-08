2 polisi şehit eden 16 yaşındaki E.B. öldü mü, yaşıyor mu?

İzmir'in Balçova ilçesinde gerçekleştirilen polis merkezi saldırısında Emniyet Müdürü ve bir polis memuru şehit oldu, iki polis memuru yaralandı. Saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki E.B. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki E.B. öldü mü?

İzmir'in Balçova ilçesinde, Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda Emniyet Müdürü ile bir polis memuru şehit edilirken, iki polis memuru ağır şekilde yaralanmıştı. Saldırgan E.B., olay yerinde yaralı olarak yakalandı ve Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen, saldırgan hayatını kaybetti.

E.B., başta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış olsa da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.