Diyarbakır'da 2 Polisi Bıçaklayıp Kaçmaya Çalışan Hırsız, Vurularak Yakalandı
Diyarbakır'da 2 polisi bıçaklayıp kaçmaya çalışan hırsız, ayağından vurularak yakalandı. Polise taş atan grup ise havaya ateş açılarak dağıtıldı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hırsızlık suçundan aranan Ozan Ç., kendisini gözaltına alan 2 polis memurunu çıkan arbedede kolundan bıçakladı. Kaçmaya çalışan Ozan Ç. ayağından vurularak yakalanırken, polise taş atan bir grup, havaya ateş açılarak dağıtıldı.
2 POLİSİ BIÇAKLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan Ozan Ç.'nin Bağlar ilçesi Kaynartepe mahallesinde görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilmek istenen Ozan Ç., polise mukavemette bulundu. Ozan Ç.'nin arkadaşları da olaya karışınca, arbede çıktı. Bölgede toplanan kalabalık polise taş atarken, bu sırada Ozan Ç., cebindeki bıçağı çıkararak 2 polisi kolundan yaraladı. Taşkınlığın devam etmesi üzerine polis havaya ateş açtı, ardından da kaçmaya çalışan Ozan Ç.'yi ayağından vurdu.
POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI
Silah sesleri üzerine bölgeye Terörle Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan 2 polis ile Ozan Ç., Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.
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O vatandaş dan sıkılan mermi parasınıda almak lazım.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kafasına sıkınCevap Yaz Yayından Kaldır
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yazık çok kötü bir durum VERİN ARTIK VUR EMRİNİ VERİN SIKIN KAFALARINA BAKALIM ÇITLARI ÇIKIYOR MU DAHACevap Yaz Yayından Kaldır
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bence canlı yakalamakla ıyı etmısler. . simdi keske ölseydim dedirtiyorlardır ona. . o bıcagı bir yerlerine monte etmeden bırakmazlar insallah. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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icisleri bakanimiza sesleniyorum artik polisimize verin vur yetkisini gorun bir allahin kulu polisimize bicak ates ede biliyormu edemiyecek bicak cekemeyecek niye gebereceyin bildiyi icinCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır