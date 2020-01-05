"2 PKK/YPG'li terörist daha hudut karakolumuza teslim oldu"

05.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:25

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA