2 PKK'lı teslim oldu; evlat nöbetinde 33'üncü buluşma

DİYARBAKIR (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Pkk terör örgütünden kaçan birisinin ailesi Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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