2 pitbull saldırdı, canını zor kurtardı! O anları anlatan mağdur: "Bugün benim sonum" dedim
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2 pitbull saldırdı, canını zor kurtardı! O anları anlatan mağdur: "Bugün benim sonum" dedim

Muğla'da elektrik sayacı okumak için girdiği evin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan görevli dehşet dolu anları anlattı. Görevli 'Bugün benim sonum, kesin beni öldürecekler' diye aklımdan geçirdim" dedi.

2 pitbull saldırdı, canını zor kurtardı! O anları anlatan mağdur:
20.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:39

pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve topuğundan alınan doku, 6 saatlik ameliyatla sol koluna nakledilen çalışa ölümle pençeleştiği analrı annlattı."'Bugün benim sonum, kesin beni öldürecekler' diye aklımdan geçirdim" dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü, köpeklere el koyup, sahibine 20 bin lira ceza yazdı.

2 pitbull saldırdı, canını zor kurtardı! O anları anlatan mağdur: 'Bugün benim sonum' dedim

2 PİTBULL SALDIRDI, CANINI ZOR KURTARDI!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, elektrik sayacı okumak için girdiği evin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve topuğundan alınan doku, 6 satlik ameliyatla sol koluna nakledilen Hayati Güler (51), "'Bugün benim sonum, kesin beni öldürecekler' diye aklımdan geçirdim" dedi. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü, köpeklere el koyup, sahibine 20 bin lira ceza yazdı.

Köyceğiz ilçesinde, 5 yıldır elektrik dağıtım şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Hayati Güler, 18 Temmuz Cumartesi günü, sayaç okumak için Gülpınar Mahallesi'ndeki U.Y.'e ait evin bahçesine girdi. Ancak bahçedeki Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı.

KÖPEKLER ÖLDÜ ZANNEDİP BIRAKTI

Yarı baygın halde yere yığılan Güler'i Pitbull'lar, öldü zannederek bıraktı. Kendi imkanıyla bahçeden çıkmayı başaran Hayati Güler'e ilk yardımı çevredekiler yaptı. Boynundan, ensesinden, sırtından ve 2 kolu ile 2 bacağından yaralanan Hayati Güler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Güler'in sağ topuğundan alınan doku, sol koluna nakil edildi. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından üroloji servisine alındı.

2 pitbull saldırdı, canını zor kurtardı! O anları anlatan mağdur: 'Bugün benim sonum' dedim

"BU KÖPEKLERİ BESLEMEK VAHŞETTİR"

Köpeklerden kurtulmak için çok bağırdığını ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Etrafta kalabalık toplanmaya başladı. Kimse korkudan bahçeye giremedi. Yarı baygın halde yere düşünce köpekler beni bıraktı. Dışarı çıktım. İnsanlar yardımcı olarak, elimi, yüzümü yıkadılar. Olay yerine gelen evin sahibine çevredekiler tepki gösterdi. Bu köpekleri beslemek vahşet. Oraya bir çocuk girse ne olacaktı? Davacı olacağım. Cezası neyse çeksinler. Beni mahvettiler. "Eşini hastane odasında yalnız bırakmayan Songül Güler (50), de yaşanan olayın vahşet olduğunu söyledi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü'nden veterinerler de polis eşliğinde U.Y.'nin evine gitti. Ekiplerin yaklaşamadığı köpekler, sahipleri U.Y. tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yapılan cins tespitinin ardından köpekler, belediye aracındaki kafeslere konularak, hayvan barınağına götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü, U.Y.'ye 20 bin lira ceza kesti.

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