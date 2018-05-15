2 Penaltı Kararı Veren Sırp Hakem, Tutuklandı
Sırbistan futbolu skandal hakem kararlarına sahne oldu. Sırp hakem Srdjan Obradovic, verdiği penaltı kararları yüzünden tutuklandı.
Sırbistan birinci liginde normal sezon sona ererken, heyecan Süper Lig şampiyonluk grubunda sürüyor. UEFA Avrupa Ligine katılma mücadelesi veren iki takım Spartak Subotica ile Radnicki Nis arasındaki mücadele tartışmalı kararlarla gündeme geldi.
EV SAHİBİ EKİP LEHİNE 2 PENALTI VERDİ
Maçın hakemi Srdjan Obradovic, karşılaşmada ev sahibi ekip lehine iki penaltı düdüğü çaldı ve Spartak maçı 2-0 kazandı. Ancak pozisyonların tartışmalı olduğu, ikinci penaltının ise hiçbir şekilde penaltı ile ilgisinin olmadığı belirtildi.
Savcılık talimatıyla harekete geçen polisler maçın hakemi Obradovic'i mahkemeye sevk etti. Sırp hakemin şike şüphesiyle tutuklandığı belirtildi.
YORUMLAR (13)
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ŞİKEBAHÇEYİ VE FEDERASYONUNUDA UNUTMAYIN.Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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İnsanın kendini bilmesi kadar iyi bir şey yok bu dünyada.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizde uc Istanbul takimina calismayan hakem olursa, hepsini tutuklayalim.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Maçı izledim alenen şike var adamlar birbirine bile 1 metre uzaklıkta el yok herhangi bi temas yok bizim hakemlerede izletmek lazım adam olun diye herkes akıllı olur eyyam yapamaz başta beşiktaşa sonrada diğerlerineCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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turkıeyedede katlıam yapan şikecileri savunan hakemleri paket etseler keşke fetsaray ve fenerasyonun maclarındakı saçma sapan rakıpler aleyhıne karar verenlerıCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır