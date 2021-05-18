(2. oyun) Survivor 18 Mayıs ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor bugünkü 2. ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne oldu?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün kırmızı takım ve mavi takım hoparlör ve yemek için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 18 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?