(2. oyun) Survivor 18 Mayıs ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor bugünkü 2. ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne oldu?
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(2. oyun) Survivor 18 Mayıs ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor bugünkü 2. ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne oldu?

(2. oyun) Survivor 18 Mayıs ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor bugünkü 2. ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne oldu?
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Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün kırmızı takım ve mavi takım hoparlör ve yemek için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 18 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 18 Mayıs 2021 Survivor ikinci ödül oyunu ödülü ise hoparlör ve yemek oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün hoparlör ve yemek için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyunu ödülü hoparlör ve yemek olacak! Peki, Survivor 18 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2. ödül oyununu, hoparlör ve yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

18 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

KAZANAN TAKIM : -

Survivor 2021, 18 Mayıs Salı ikinci ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyununda avantaj oyununu mavi takım kazandı.

(2. oyun) Survivor 18 Mayıs ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor bugünkü 2. ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne oldu?

Şuanda skor 2-0 Mavi takım önde.

(2. oyun) Survivor 18 Mayıs ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor bugünkü 2. ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne oldu?

Mavi takım 2-1 önde.

(2. oyun) Survivor 18 Mayıs ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor bugünkü 2. ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne oldu?

Kırmızı takım 3-2 önde geçti.

2. ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

İkinci ödül oyunu yarışı halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER (KIRMIZI TAKIM) 3 - 2 GÖNÜLLÜLER (MAVİ TAKIM)

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Avantaj oyununu Mavi takım kazandı.

18 MAYIS SURVİVOR İKİNCİ (2.) ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Ödülü kazanan takım ödülden sonra 1 gün boyunca müzik dinleyebilecek. Ödül oyununu kazanan takım Grundig ailesinden haparlör kazanacak.

Ek olarak kazanan takım çok güzel bir yemek yiyecek. Kazanan takım Çorba, et, farmesanlı patates, bademli pilav yiyecek. Ardından kazanan takım Exxen'de Tolgshow izleyebilecek.

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(2. oyun) Survivor 18 Mayıs ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor bugünkü 2. ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödülü ne oldu? - Haberler
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